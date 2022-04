Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am Montag, 25.04.2022, um 14:20 Uhr, kam es in Mertesdorf, im Rieslingweg, zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person.

Der 78 Jahre alte Fahrer eines VW Caddy ließ seine 75 Jahre alte Ehefrau an der Beifahrerseite aus dem Pkw steigen. Anschließend rangierte der Fahrer mit seinem Fahrzeug, wobei seine Ehefrau von der noch geöffneten Beifahrertür erfasst wurde und zu Boden fiel. Die Frau wurde mit mittelschweren Verletzungen in ein Trierer Krankenhaus verbracht.



