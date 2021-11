Verkehrsunfall mit verletzter Person

Ein 35-jähriger Fahrzeugführer befuhr am Samstag den 13.11.2021 gegen 06:30 Uhr mit seinem PKW die B419 von Palzem kommend in Richtung Perl-Nennig.



In einer langgezogenen Linkskurve kam er, vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit, nach rechts von der regennassen Fahrbahn ab, fuhr auf eine Schutzplanke und überschlug sich mit dem Fahrzeug.

Hiernach rutschte das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn, kollidierte dort nochmals mit einer Schutzplanke und kam auf den Rädern zum Stehen.



Der Mann konnte nicht mehr alleine aus dem Fahrzeug heraus und musste mittels einer Rettungsschere befreit werden. Er wurde durch den Unfall nur leicht verletzt, was lediglich glücklichen Umständen geschuldet war.

Der Pkw ist ein Totalschaden und wurde abgeschleppt. Die B419 musste für circa 45 Minuten voll gesperrt werden, so dass es in dieser Zeit zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen kam.



Der Verletzte wurde mittels einem Krankentransport in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.



Bei diesem Einsatz waren die Feuerwehren der Gemeinden Wincheringen, Palzem, Wehr und Helfant, sowie ein Rettungswagen und eine Notärztin.



