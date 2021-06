Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am Dienstag, 15.06.2021, gegen 11:45 Uhr, ereignete sich in Konz, Ortsteil Roscheid, ein Verkehrsunfall bei dem eine Person verletzt wurde.



Aufgrund von plötzlich aufgetretenem körperlichen Unwohlsein verlor eine ältere männliche Person die Kontrolle über seinen PKW und fuhr ungebremst in den Vorgarten eines Wohnhauses im Valdenaire-Ring.

Bei dem Unfall wurde der Fahrer des Unfallfahrzeuges verletzt, er wurde in ein Trierer Krankenhaus eingeliefert.

An dem Fahrzeug und an dem Garten des Wohnhauses entstand hoher Sachschaden.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Konz und Konz-Niedermennig, das DKR Konz und Notarzt der Feuerwehr Trier sowie die Polizei Konz.



