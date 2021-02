Verkehrsunfall mit verletzter Person

Ein 60-jähriger PKW-Fahrer befuhr die B 327 aus Richtung Morbach in Richtung Simmern und kam ersten Erkenntnissen zufolge alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Grund für den Unfall könnte vermutlich ein medizinischer Notfall gewesen sein. Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und musste in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Der PKW, der etwa 10 Meter in den Wald geschleudert wurde, musste total beschädigt abgeschleppt werden.



Im Einsatz waren die freiwilligen Feuerwehren Morbach, Longkamp und Hochscheid, weiterhin ein Rettungswagen, ein Abschleppunternehmen und ein Streifenteam der Polizei Morbach.



Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Morbach zu melden.



