Verkehrsunfall mit verletzter Motorradfahrerin

Am Freitag, den 05.07.2024 kam es in Birkenfeld in der Straße „Maiwiese“ (Mozartplatz) im dortigen Kreisverkehr zu einem Verkehrsunfall zwischen einer PKW-Fahrerin und einer Motorradfahrerin.

Anzeige

Hierbei übersah die PKW-Fahrerin, die sich schon im Kreisverkehr befindliche Motorradfahrerin, und fuhr in diesen ein. In der Folge kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. Die Motorradfahrerin wurde hierdurch verletzt und in ein Krankenhaus verbracht.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Birkenfeld

Wasserschieder Straße 33

55765 Birkenfeld

Telefon: 06782 / 9910

Telefax: 06782 / 99150

E-Mail: pibirkenfeld@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell