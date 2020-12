Archivierter Artikel vom 03.10.2020, 04:20 Uhr

Am Freitag, den 02.10.2020 kam es gegen 23:45 Uhr auf der B 51 zwischen Saarburg und Ayl zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person.

Eine 21-jährige Frau aus dem Kreis Trier-Saarburg befuhr mit ihrem blauen VW Golf Cabrio die B 51 aus Richtung Saarburg kommend in Fahrtrichtung Ayl. Aus bisher ungeklärter Ursache kam die Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit dort befindlichen Sträuchern und überschlug sich. Der Golf kam im Grünstreifen auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin konnte selbstständig aus dem PKW aussteigen. Sie wurde zur weiteren Untersuchung ins Kreiskrankenhaus Saarburg verbracht. Am Golf entstand Totalschaden im vierstelligen Bereich. Da die 21-jährige Fahrerin alkoholisiert war, wurde ihr Führerschein sichergestellt.



Im Einsatz waren die Feuerwehr aus Ayl, ein Notarzt der Berufsfeuerwehr Trier, ein Rettungswagen des DRK Saarburg und die Polizeiinspektion Saarburg.



