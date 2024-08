Verkehrsunfall mit Verletzten sorgt für kurzfristige Vollsperrung der B53 bei Trier-Ehrang

Am 28.08.2024, gegen 12:31 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der B 53 an der Einmündung zur B 422 in Trier-Ehrang.

Anzeige

Eine 78jährige Fahrzeugführerin beabsichtigte von der B 53 aus Richtung Trier kommend nach links auf die B 422 abzubiegen. Hierbei übersah sie den bevorrechtigten 71jährigen Fahrzeugführer, welche die B 53 von Schweich kommend in Richtung Trier befuhr. Im Einmündungsbereich prallte der Pkw des Mannes frontal in die rechte Fahrzeugseite der Frau. Durch den heftigen Anstoß wurden beide Fahrzeuge weggeschleudert, erheblich beschädigt, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Beide Fahrzeugführer wurden mit mittelschweren Verletzungen zur Behandlung in verschiedene Krankenhäuser verbracht. Wegen auslaufender Betriebsstoffe war auch die Berufsfeuerwehr Trier alarmiert und im Einsatz. Daneben waren 2 Rettungswagen und der Notarzt vor Ort. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge musste die B 53 kurzfristig voll gesperrt werden, was zu größeren Rückstaus führte. Anschließend wurde der Verkehrs an der Unfallstelle einseitig vorbeigeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Schweich



Telefon: 06502 91570

pischweich.wache.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell