Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Eine 39-jährige Frau befuhr mit ihrem Pkw die L 150 von Büdlich kommend in Richtung der Einmündung. An der Einmündung stoppte die Frau und wollte anschließend nach links auf die B 327 in Richtung Morbach abbiegen. Beim Abbiegen nach links missachtete die Fahrzeugführerin die Vorfahrt eines 59-jährigen Mann, der mit seinem Pkw die B 327 aus Richtung Morbach kommend in Richtung Thalfang befuhr. Beide Fahrzeuge stießen im Einmündungsbereich zusammen. Die Unfallbeteiligten wurden zum Zweck der medizinischen Versorgung, durch Rettungskräfte, in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. An den Unfallfahrzeugen entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Betrag.

Im Einsatz an der Unfallstelle befanden sich Kräfte der Feuerwehren Thalfang und Gielert, Kräfte des DRK, ein Rettungshubschrauber, Kräfte der Straßenmeisterei Thalfang und zwei Streifen der Polizeiinspektion Morbach.



