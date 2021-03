Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Am Mittwoch den 17.03.21 gegen 06:30 Uhr kam es an der Einmündung der B269 zur Hunsrückhöhenstraße B327 zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Fahrzeugführern.

In Folge eines Abbiegefehlers kollidierten die beiden beteiligten Fahrzeuge frontal miteinander. Die jeweiligen Fahrzeugführer erlitten dabei leichte bzw. schwere, aber nicht lebensbedrohliche, Verletzungen und wurden in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme sowie der Bergung der Unfallfahrzeuge kam es zu einer vorrübergehenden Vollsperrung der B 327.

Im Einsatz waren, neben der Polizei Morbach, die Feuerwehr Morbach und der Rettungsdienst.



