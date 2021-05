Verkehrsunfall mit verletzten Person

55767 Nohen, L 172 (ots) – Eine 20-jährige Autofahrerin geriet am 08.05.21, um 12:55, auf der L 172 von Nohen in Richtung Rimsberg nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte hierbei mit dem Fahrzeug drei Bäume.

Die Fahrzeugführerin befand sich alleine im Fahrzeug und wurde durch den Unfall verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von ca. 1000,- EUR. Nach Auskunft der Unfallbeteiligten sei diese einem Reh ausgewichen.



