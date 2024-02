Trier

Verkehrsunfall mit Verletzten

Am 26.02.2024, gegen 10:52 Uhr befuhr ein 59jähriger Pkw Fahrer den Mäusheckerweg in Trier in Richtung B 53. Aus bisher ungeklärter Ursache kommt er mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab, prallt frontal gegen die dortige Mauer einer Brückenunterführung und wird zurück auf die Straße geschleudert.