Verkehrsunfall mit Verletzten

Hierbei wurde eine Person leichtverletzt. Zur genannten Zeit befuhr ein 22jähriger Fahrzeugführer mit einem Gespann (PKW + Anhänger ) die B50neu von Wittlich kommend in Fahrtrichtung Kreisverkehr-Hinzerath. Etwa 300 Meter vor dem KVP geriet der Fahrzeugführer aus bisher nicht geklärter Ursache ins Schleudern und kam auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte er frontal gegen einen entgegenkommenden, 34jährigen PKW-Fahrer, der hierbei leichtverletzt wurde. Er wurde mittels RTW in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der 22jährige Unfallverursacher blieb unverletzt. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000,- Euro. Während der Bergungsarbeiten kam es zu kleineren Verkehrsbehinderungen. Im Einsatz waren die Feuerwehr Morbach mit 18 Einsatzkräften, das Deutsche Rote Kreuz, 1 Notarzt sowie eine Streife der Polizei Morbach.



