Verkehrsunfall mit verletztem Rollerfahrer

Am Freitag, den 15.10.2021, gegen 17:25 Uhr, kam es in Trier-Ehrang an der Kreuzung Ehranger Straße Zuweg zur Aldi Filiale zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 57-jähriger Kleinkraftradfahrer verletzt wurde.

Die ersten Ermittlungen ergaben, dass der Rollerfahrer stark abbremsen musste und hierbei stürzte. Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch unklar, in wie weit ein weißer Kleinwagen am Unfall beteiligt war. Der Fahrer des Rollers wurde vorsorglich ins Krankenhaus verbracht. Am Roller selbst entstand nur leichter Sachschaden



Im Einsatz waren neben der Polizei Schweich ein Rettungswagen sowie Notarzt.



Die Polizei Schweich bittet daher um Zeugenhinweise bezüglich des Unfallgeschehens.



