Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer in Klüsserath

Am Sonntag, 15.09.2024 gegen 20:45 Uhr, ereignete sich auf der B 53, Gemarkung Klüsserath, Höhe des dortigen Campingplatzes, ein schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung von einem Motorrad und einem PKW.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer wurde infolge des Unfallgeschehens schwer verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Es wurde ein Gutachter zur Unfallrekonstruktion hinzugezogen.



Im Einsatz waren insgesamt eine Streife der Polizeiinspektion Schweich, 2 Besatzungen des Rettungsdienstes, ein Notarzt sowie die Feuerwehr Schweich.



Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich unter 06502-91570 in Verbindung zu setzen.



