Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Anzeige

Vor Ort konnte festgestellt werden, dass es zu einem Alleinunfall eines Motorradfahrers in einer Linkskurve kam. Hierbei kam dieser in der Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte ca. 4 Meter in eine Böschung.

Der Fahrer erlitt eine Verletzung am rechten Fuß.

Das Motorrad musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Polizeiinspektion Birkenfeld

Wasserschieder Straße 33

55765 Birkenfeld



Tel.: 06782 9910

Fax: 06782 99120





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell