Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Der 16jährige Fahrer eines Leichtkraftrades, welcher in Richtung Leiwen gefahren sein soll, verlor offensichtlich – ausgangs einer Rechtskurve – die Kontrolle über sein Zweirad und kam auf der Gegenfahrbahn zu Fall. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Der junge Fahrer wurde verletzt in ein Trierer Krankenhaus verbracht.



Im Einsatz befanden sich neben einem First-Responder aus Trittenheim, ein Rettungswagen der Wache Schweich, ein Notarzt aus Ehrang sowie zwei Fahrzeuge der Polizeiinspektion Schweich.



Zeugen, welche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Schweich, Tel.: 06502-91570, in Verbindung zu setzen.



