Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Am Donnerstag, 17.06.2021 gegen 15:15Uhr ereignete sich auf der B270, Höhe Abfahrt Sienhachenbach ein Verkehrsunfall.

Ein 61-jähriger Motorradfahrer fuhr aufgrund nicht genügenden Sicherheitsabstandes auf den vorausfahrenden Motorradfahrer auf, der nach links abbiegen wollte und abbremste. Hierbei kam der 62-jährige vorausfahrende Motorradfahrer zu Fall und rutschte mit seinem Kraftrad über die Gegenfahrbahn in den linken Straßengraben. Der 62-jährige Fahrer wurde schwer verletzt und mittels Rettungswagen ins Klinikum verbracht.

Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich mit der im Pressekontakt aufgeführten Dienststelle in Verbindung zu setzen.



