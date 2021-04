Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Ein Motorradfahrer der die B419 aus Richtung Wehr kommend in Fahrtrichtung Palzem befuhr, überholte einen PKW. Anschließend kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dortiger Schutzplanke. Im weiteren Verlauf schleuderte das Motorrad ohne den Fahrer in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Lieferwagen.

Der Kradfahrer wurde durch den Sturz verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Trierer Krankenhaus verbracht werden.



Aufgrund der ausgeführten Vollbremsung des überholten PKW kam es hinter diesem zu einem Auffahrunfall zwischen zwei weiteren Motorradfahrern, die jedoch nicht verletzt wurden.



Letztlich mussten drei Motorräder und ein PKW von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B419 voll gesperrt werden.



Die Schadenshöhe an den beteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 6500EUR.



Im Einsatz waren ein Rettungshubschrauber der AirRescue Luxemburg, ein Fahrzeug des DRK, ein Notarzt, die Straßenmeisterei Saarburg sowie die Polizeiinspektion Saarburg.



