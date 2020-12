Archivierter Artikel vom 20.08.2020, 14:00 Uhr

Hierbei wurde ein 32-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Trier-Saarburg verletzt. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand liegt dem Unfall folgender Hergang zugrunde: Ein 81-jähriger PkW-Fahrer sowie ein 64-jähriger PkW-Fahrer, beide wohnhaft in der Verbandsgemeinde Birkenfeld, befuhren mit ihren Fahrzeugen in dieser Reihenfolge die L 165 aus Richtung Brücken kommend in Fahrtrichtung Ellweiler. Der sich hinter den PkW befindliche Motorradfahrer überholte ca. 100 Meter vor der Ortslage Ellweiler das hintere Fahrzeug und scherte anschließend zwischen den beiden PkW ein. Im gleichen Moment kreuzte eine Katze die Fahrbahn, weshalb sich der vorausfahrende PkW zu einer Bremsung veranlasst sah. Der Motorradfahrer erkannte das Vorhaben des PkW-Führers offensichtlich zu spät und fuhr auf den PkW auf. Er wurde durch die Kollision zu Boden geschleudert und erlitt hierdurch schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Er musste im Anschluss stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden.



Im Einsatz befanden sich ein Rettungswagen mit Notarzt, der Rettungshubschrauber Christoph 66 sowie die Polizei Birkenfeld.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Birkenfeld

Tel.: 06782-9910

E-Mail: pibirkenfeld@polizei.rlp.de



www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell