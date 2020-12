Archivierter Artikel vom 07.08.2020, 22:01 Uhr





Ein von Zerf in Fahrtrichtung Trier fahrender 17-jähriger Fahrzeugführer eines Leichtkraftrades verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte auf die Gegenfahrspur, wo er mit dem entgegenkommenden PKW eines 61-jährigen Fahrzeugführers kollidierte.



Der Fahrzeugführer des Leichtkraftrades wurde durch beim Aufprall unter den PKW geschleudert und schwer verletzt. Er konnte von Ersthelfern befreit werden. Der Fahrzeugführer des PKW blieb unverletzt.



Der verletzte Motorradfahrer wurde durch den Rettungsdienst in ein Trierer Krankenhaus eingeliefert. Neben den Einsatzkräften der PI Saarburg befanden sich die Feuerwehren Zerf, Lampaden und Baldringen sowie der Rettungsdienst und die Straßenmeisterei Hermeskeil im Einsatz. Die B268 musste im Zuge der Rettungs- und Aufräumarbeiten für rund anderthalb Stunden voll gesperrt werden.



