Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person.

Der Fahrzeugführer verlor aus bisher noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Pkw und kam nach links von der Fahrbahn ab. Neben der Fahrbahn kollidierte der Pkw frontal mit einem Baum und kam zum Stehen. Der Fahrzeugführer aus dem Raum Idar-Oberstein verstarb noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen. Die Beteiligung eines weiteren Fahrzeuges / Verkehrsteilnehmers am Unfallgeschehen kann ausgeschlossen werden. Hinsichtlich der Aufklärung der Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach ein Sachverständiger zur Durchführung eines Gutachten beauftragt. Die B 270 war durch die Unfallaufnahme teilweise voll gesperrt.



