Birkenfeld

Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Fußgängerin

Am Donnerstag, dem 03.02.2022, kam es gegen 10:45 Uhr in der Wasserschiederstraße in Birkenfeld zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 57-jährige Fußgängerin von einem Lkw überfahren und tödlich verletzt wurde.