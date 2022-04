Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Kind

Am 28.04.2022 gegen 16.45 Uhr ereignete sich in der Ortslage Körrig ein Verkehrsunfall.





Nach ersten Ermittlungen kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem die Straße querenden siebenjährigen Mädchen und einem auf der Straße fahrenden Traktor mit Anhänger.



Bei dem Zusammenstoß wurde das Kind schwer verletzt. Nach Erstversorgung wurde es mittels Rettungshubschrauber in ein Trierer Krankenhaus verbracht, wo es den schweren Verletzungen kurze Zeit später erlag.



Die Staatsanwaltschaft Trier hat zur Klärung des Unfallhergangs die Erstellung eines Gutachten angeordnet.



Die Unfallaufnahme und die Gutachtertätigkeit dauern aktuell an.



Im Einsatz waren mehrere RTW, Air Rescue, Notfallseelsorger und Kräfte der Polizeiinspektion Saarburg.



