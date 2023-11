Verkehrsunfall mit sechs Verletzten

Am Freitag, 20.10.2023, kam es gegen 17:00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L160 auf Höhe des Steinbruches Niederwörresbach.

VU Niederwörresbach Foto: Polizeidirektion Trier

Ein PKW-Fahrer geriet hierbei, aus noch nicht abschließend geklärter Ursache, auf die Gegenspur und kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. In dem entgegenkommenden Fahrzeug wurden alle vier Insassen leicht verletzt, hierunter auch zwei Kinder. Der Unfallverursacher und der Beifahrer wurden ebenfalls leicht verletzt. Alle Beteiligte wurden zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die L160 war für den Zeitraum der Unfallaufnahme für mehrere Stunden teilweise nicht befahrbar. Neben der Polizei befand sich auch die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Straßenmeisterei Kirn im Einsatz.



Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell