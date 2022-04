Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person auf der A1 – Zeugen gesucht!

Am Donnerstag, dem 28.04.2022, kam es gegen 06:50 Uhr auf der A1 in Höhe des Autobahnkreuzes Wittlich zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person.

Dabei kam ein silberfarbener BMW in Fahrtrichtung Trier aus bisher unbekannten Gründen linksseitig von der Autobahnausfahrt ab. Nachdem das Fahrzeug zunächst auf dem Anfang der Leitplanke auffuhr, verlor dieses den Bodenkontakt, schleuderte über die Leitplanke und kam schließlich im Grünstreifen neben der A1 zum Stehen.

Der 23-jährige Fahrer des BMW erlitt schwere Verletzungen. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000,- Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall geben können, werden gebeten, sich an die zuständige Polizeiinspektion Schweich zu wenden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schweich



Telefon: 06502-91570

e-mail: pischweich@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell