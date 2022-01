Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person am Bahnhofsplatz. Zeugen gesucht.

Ein weißer Ford Fiesta kam aus Richtung Fabrikstraße und nahm einem Linienbus der SWT, der aus Richtung Busbahnhof kam, die Vorfahrt. Der Linienbus musste stark abbremsen, um eine Kollision zu verhindern. Durch die notwendige abrupte Bremsung kam ein Fahrgast in dem Linienbus zu Fall und verletzte sich derart schwer, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Der Fiesta fuhr dann in Richtung Hauptpost/Moltkestraße weiter, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen.



Es werden Zeugen gesucht, die sich an den Vorfall erinnern und Hinweise zu dem flüchtigen weißen Ford Fiesta geben können.



Hinweise bitte an die Polizeiwache Trier unter 0651 9779 1710.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier



Telefon: 0651-9779-0

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell