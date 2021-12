Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Am Donnerstag, den 09.12.2021 kam es gegen 06:20 Uhr in 54497 Morbach, Einmündungsbereich B327/B269 zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem beide Unfallbeteiligte verletzt wurden.

Zur genannten Zeit befuhr der 32jährige Unfallverursacher zunächst die B327 in Fahrtrichtung Thalfang. Am o.g. Einmündungsbereich wollte er nach links auf die B269 in Fahrtrichtung Birkenfeld abbiegen. Hierbei übersah er einen auf der B327 aus entgegengesetzter Richtung kommenden, 30jährigen PKW-Fahrer. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Hierbei wurde der 32jährige Unfallverursacher augenscheinlich leichtverletzt. Der entgegenkommende PKW-Fahrer konnte sich zunächst nicht alleine aus seinem Fahrzeug befreien und musste durch die Freiwillige Feuerwehr Morbach geborgen werden. Er erlitt mittelschwere Verletzungen. Beide Unfallbeteiligten wurden vor Ort durch das anwesende DRK versorgt und im Anschluss in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Unfallstelle war während der Bergungsarbeiten für etwa 1,5 Stunden teilweise gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. Es kam zu geringfügigen Verkehrsbehinderungen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 15000,- Euro. Im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr Morbach, 2 Besatzungen des DRK, 2 Notärzte, die Straßenmeistereien aus Bernkastel und Thalfang sowie die Polizei Morbach.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Morbach



Telefon: 06533-9374-0

www.polizei.rlp.de/pimorbach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell