Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Archivierter Artikel vom 12.09.2020, 21:41 Uhr

Ein 46-jähriger PKW-Fahrer befuhr die L155 aus Richtung Thalfang in Fahrtrichtung Papiermühle. Kurz hinter der Ortschaft Berglicht verlor der Fahrer aus bislang noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer sich hinter dem angrenzenden Graben befindlichen Baumreihe. Letztendlich kam er im Graben auf der Seite liegend zum Stehen. Der Mann wurde aufgrund lebensgefährlicher Verletzungen mittels Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Im Einsatz waren eine Rettungsdienstbesatzung, ein Rettungshubschrauber mit Notarzt, die freiwilligen Feuerwehren aus Thalfang, Berglicht und Heidenburg, die Straßenmeisterei sowie die Polizeiinspektion aus Morbach.



