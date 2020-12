Archivierter Artikel vom 08.09.2020, 13:21 Uhr

Morbach

Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Am Dienstag dem 08.09.2020 ereignete sich an der Einmündung B327 zur K99, in Höhe der Esso Tankstelle in Morbach, ein Verkehrsunfall, bei dem ein 72-jähriger Mann schwer verletzt wurde.