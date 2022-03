Verkehrsunfall mit Schwerverletzten

Ein von Konz in Fahrtichtung Trier fahrender Transporter mit Anhänger geriet, aufgrund Nutzung seines Mobiltelefons, in den Gegenverkehr und es kam infolgedessen zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden PKW. Die entgegenkommende PKW-Fahrerin wurde hierbei schwerverletzt, in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Berufsfeuerwehr Trier aus ihrem Fahrzeug mittels Rettungsschere geborgen werden.

Der Fahrer des unfallverursachenden Transporters wurde ebenfalls schwer verletzt.

Beide Unfallbeteiligte wurden mittels Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Die Bundesstraße 51 war infolge des Unfalls für 2 Stunden voll gesperrt. Die Bergung der Unfallfahrzeuge gestaltete sich schwierig, da der Transporter mit seinem Anhänger verkeilt war und eine größere Menge Schotter auf der Fahrbahn lagen.

Im Einsatz waren neben der Polizei Konz mit 2 Funkstreifenwagen, jeweils ein Fahrzeug der Polizei Trier und der Polizei Saarburg, die Berufsfeuerwehr Trier, DRK Konz, Notarzt aus Trier sowie der Rettungshubschrauber aus Luxemburg.

Die Fahrbahn wurde durch das LBM-Saarburg aufwendig gereinigt.



