Verkehrsunfall mit schwerverletztem Zweiradfahrer

Ein 48-jähriger Zweiradfahrer kam nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve rechtsseitig von der Fahrbahn ab und stürzte in die angrenzende Böschung. Durch den Verkehrsvorgang wurde der Fahrer schwer verletzt. Er wurde mittels Rettungshubschrauber in ein angrenzendes Krankenhaus verbracht. Im Einsatz waren das DRK Hermeskeil, ein Notarzt, die Air Rescue Luxemburg und die Polizei Hermeskeil.



