Archivierter Artikel vom 09.09.2020, 07:41 Uhr

Sensweiler

Verkehrsunfall mit schwerverletztem Radfahrer

Am Montag, dem 07.09.20, ereignete sich in den Abendstunden bei Dunkelheit auf der L 162 zwischen Sensweiler und Wirschweiler ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem in Richtung Sensweiler fahrenden Rennradfahrer und einem entgegenkommenden PKW, welcher im Begriff war, ein vorausfahrendes Fahrzeug zu überholen.