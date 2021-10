Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Nittel, L 135 (ots). Am späten Montagnachmittag kam es in Nittel auf der L 135 Höhe Windhof zu einem folgenschweren Verkehrsunfall.





Ein 50-jähriger Motorradfahrer befuhr die L 135 in Richtung Ortsmitte, als sich aus dem rechten Feldweg zur Grünschnittdeponie ein 79-jähriger Pkw-Fahrer näherte.



Der Pkw-Fahrer überquerte nach derzeitigem Ermittlungsstand die Landstraße, ohne auf den bevorrechtigten Motorradfahrer zu achten, so dass es zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen kam.



Der Motorradfahrer wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungshubscharuber in ein Saarbrücker Krankenhaus geflogen werden. Der Fahrer des PKW wurde nicht verletzt.



An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.



Außer dem DRK zur med. Erstversorgung war auch die Feuerwehr Nittel zur technischen Hilfeleistung im Einsatz.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Saarburg



Telefon: 06581-91550

Schneider, PHK





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell