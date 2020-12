Archivierter Artikel vom 31.08.2020, 17:41 Uhr

Der 59jährige Fahrer eines Motorrades geriet auf abschüssiger und regennasser Fahrbahn in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und kollidierte hier mit einem entgegenkommenden Pkw. Der verletzte Motorradfahrer wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Trierer Krankenhaus verbracht. Durch die Staatsanwaltschaft Trier wurde die Erstellung eines Gutachtens angeordnet. Es kam zu einer längeren Vollsperrung der L 42. Neben der Polizeiinspektion Trier befanden sich zwei Rettungswagen und die Feuerwehren aus Edingen, Ralingen und Godendorf an der Unfallstelle im Einsatz.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Trier



Telefon: 0651-9779-3200

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell