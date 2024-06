Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kind

Am 26.06.2024 kam es gegen 18:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Ortslage 54497 Horath, bei welchem ein 6 – jähriges Kind schwer verletzt wurde.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam das Kind mit seinem Fahrrad beim Befahren der Hunsrückstraße nach rechts von dieser ab, geriet auf den mit Rindenmulch bedeckten Hang des Dorfplatzes und stürzte eine etwa 40 Zentimeter hohe Mauer am Ende des Hanges hinunter.

Aufgrund der durch den Sturz erlittenen Kopfverletzungen wurde das Kind mit dem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.



Im Einsatz befanden sich die Luftrettung Christoph 10, ein Rettungswagen des DRK und eine Streife der Polizei Morbach.



Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell