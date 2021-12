Verkehrsunfall mit Schwerverletzen

Am 23.12.2021 gegen 15:32 Uhr ereignete sich auf der B327 in Höhe Morbach ein Verkehrsunfall mit 2 schwer- und 2 leichtverletzten Fahrzeuginsassen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand beabsichtigte ein PKW, der von der B50 in Richtung Hermeskeil fuhr auf ein Tankstellengelände abzubiegen. Der nachfolgende PKW erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das fast zum Stillstand abgebremste Auto auf. Durch den Zusammenstoß trugen in beiden Fahrzeugen jeweils der Fahrer und Beifahrer Verletzungen davon. Sie wurden zur ärztlichen Versorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Im Einsatz waren neben 3 Rettungsfahrzeugen der Rettungshubschrauber aus Luxemburg und die Polizeiinspektion Morbach. Während der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen kam es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.



