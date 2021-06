Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer in der Kaiserstraße. Zeugen gesucht.

Am 24.06.2021 kam es gegen 13:10 Uhr in Trier in der Kaiserstraße, Verbindung zur Südallee, Höhe Saarstraße, dortiger ehemaliger Kiosk, zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Radfahrer.



Die Unfallursache ist bis dato unklar. Eine Zeugin, die noch über das Mobiltelefon des verunfallten 14 jährigen die Mutter verständigte, entfernte sich noch vor Eintreffen der Eltern von der Unfallstelle.

Ob und inwieweit diese Person Angaben zum Unfallgeschehen machen kann ist derzeit unklar. Der 14 jährige Radfahrer wurde in ein Trierer Krankenhaus eingeliefert.



Diese Frau oder weitere Zeugen, die Angaben zur Unfallursache bzw. der möglichen Beteiligung Dritter an dem Unfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Trier unter 0651 9779 1710 oder jeden anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier



Telefon: 0651-9779-0

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell