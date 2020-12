Archivierter Artikel vom 21.09.2020, 21:00 Uhr

Am heutigen Montag gegen 18:00h befuhr ein Motorradfahrer die L 169 aus Niederalben kommend in Richtung Baumholder.

In einer Rechtskurve, kurz vor der ehemaligen Gemarkung Erzweiler, kam er vermutlich auf Grund eines Fahrfehlers nach links von der Fahrbahn ab. Der Fahrer wurde etwa 5m in eine Böschung geschleudert. Hierbei erlitt er schwere Verletzungen. Mittels Hubschrauber wurde er ins Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern verbracht.



