Ein 39jähriger Fahrschüler befuhr mit seinem Motorrad die L 138 aus Richtung Krettnach in Richtung Oberemmel. Die Fahrlehrerin fuhr in ihrem PKW in gleicher Richtung dahinter. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der Motorradfahrer plötzlich nach rechts auf den Grünstreifen, verlor die Kontrolle über sein Krad und wurde schwerverletzt in ein Trierer Krankenhaus eingeliefert. Ein Gutachter wurde zur Klärung der Unfallursache beauftragt. An der Unfallstelle im Einsatz waren der Rettungshubschrauber Air Rescue mit Notarzt, ein Rettungswagen und eine Streife der Polizei Saarburg. Die Unfallstelle war für ca. 3 Stunden voll gesperrt.



