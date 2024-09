Verkehrsunfall mit Schulbus – zwei Kinder leichtverletzt

Am Freitag, 13.09.2024, ereignete sich im Kreuzungsbereich der Konrad-Adenauer-Brücke/Pacelliufer gegen 12:30 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen insgesamt drei Fahrzeugen, unter anderem einem Schulbus.

Hierbei kollidierte der Schulbus mit einem BMW. Der BMW wurde im Anschluss in einen parallel fahrenden Kastenwagen geschoben.



Im Schulbus befanden sich insgesamt acht Schulkinder, von denen zwei leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser transportiert wurden.



Die Unfallstelle musste für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme teilweise voll gesperrt werden.



Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Trier unter der 0651-9779-5210 zu melden.



