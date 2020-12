Verkehrsunfall mit Sachschaden – Unfallverursacher flüchtig

Am Donnerstag, dem 24.12.2020 / Heiligabend, zwischen 23:15 und 23:20 Uhr, ist es im Mühlenweg in Nittel zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Der Unfallverursacher befuhr mit seinem PKW den Mühlenweg in Richtung Schulstraße und kollidierte mit einer Grundstücksmauer sowie dem Gartenzaun eines Wohnanwesens. Die Mauer und der Zaun wurden erheblich beschädigt, der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unvermittelt fort und ist weiterhin flüchtig. Am seinem Fahrzeug ist aufgrund der Spurenlage ein erheblicher und deutlich sichtbarer Sachschaden entstanden. Nach bisherigem Ermittlungsstand handelt es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen PKW, Opel Meriva, Baujahr 2010-2017, Farbe Grau-Metallic. Das Fahrzeug weist vermutlich starke Beschädigungen an der Frontstoßstange sowie entlang der Beifahrerseite auf. Zudem wurde der komplette Außenspiegel der Beifahrerseite abgerissen und an der Unfallstelle aufgefunden.



Zeugen, welche Hinweise zu dem verursachenden Fahrzeug oder Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saarburg unter Tel.: 06581 / 9155-0 zu melden.



