Archivierter Artikel vom 07.10.2020, 21:30 Uhr

Der Fahrzeugführer eines bislang unbekannten PKW touchiert in einer Kurve aus Mannebach kommend in Fahrtrichtung Tawern einen entgegenkommenden PKW. Hierbei beschädigt er den linken Außenspiegel sowie die linke Seitenscheibe des entgegenkommenden PKW. Der Fahrer des unbekannten PKW flüchtet daraufhin in unbekannte Richtung.



Die Ermittlungen zum Unfallverursacher dauern an. Die Polizei in Saarburg, Tel. 06581-91550, bittet mögliche Unfallzeugen um Mithilfe.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier



Telefon: 0651-9779-0

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell