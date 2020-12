Archivierter Artikel vom 25.09.2020, 13:41 Uhr

Der Fahrzeugführer eines LKW touchierte in einer engen Linkskurve aus Saarburg kommend in Fahrtrichtung Kahren einen entgegenkommenden Reisebus. Hierbei wurde der linke Außenspiegel des Busses beschädigt. Der LKW-Fahrer flüchtete in unbekannte Richtung.



Die Ermittlungen zum Unfallverursacher dauern an. Die Polizei in Saarburg, Tel. 06581-91550, bittet mögliche Unfallzeugen um Mithilfe.



