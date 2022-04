Trier, St

Verkehrsunfall mit Sachschaden; Unfallhergang unklar; Polizei sucht Zeugen

Trier, St. Barbara- Ufer (ots) – Am Sonntag, den 03.04.2022, gegen 14:00 Uhr, ereignete sich in der Südallee in Trier ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.