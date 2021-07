Verkehrsunfall mit Personenschaden und Unfallflucht

Vor ihr fuhr ein Verwandter von ihr, ebenfalls mit einem Mofa in ca. 20m Abstand, als sich von hinten ein unbekannter schwarzer, länglicher Pkw näherte und versuchte, die Geschädigte zu überholen. Circa 300m vor dem Ortseingang HOW musste der schwarze Pkw dann aufgrund von Gegenverkehr auf die rechte Fahrbahn zwischen beiden Mofas einscheren. Hierbei schnitt er die junge Mofa-Fahrerin derart, dass sie auf die Grasnarbe ausweichen musste und stürzte. Der Pkw entfernte sich ohne jegliches Zögern in erhöhtem Tempo von der Unfallstelle.

Die Mofa-Fahrerin wurde durch den Sturz leicht verletzt.

Am Mofa entstand Sachschaden.



Die Polizei Birkenfeld bittet um entsprechende Hinweise zur Ermittlung des Pkw-Fahrers und damit Aufklärung der Straftaten unter der Tel.: 06782-9910.



