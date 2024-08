Verkehrsunfall mit Personenschaden Porta-Nigra-Vorplatz/ Paulinstraße Trier

Anzeige

Eine Fahrradfahrerin beabsichtigt, von der Simeonstraße aus kommend, den Porta-Nigra-Vorplatz in Richtung Paulinstraße zu kreuzen und wurde hierbei von einem unbekannten Fahrzeug überholt und touchiert. Aufgrund der Berührung kam die Fahrradfahrerin zu Fall und verletzte sich leicht an der Hand. Ebenfalls durch den Sturz brach der Rahmen ihres Fahrrades, wodurch ein hoher Sachschaden entstand. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt daraufhin in unbekannte Richtung fort.



Zeugen des Unfalls, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0651 – 9779 5210 oder via E-Mail (pitrier.wache@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Trier zu wenden.



