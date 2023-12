Verkehrsunfall mit Personenschaden im Begegnungsverkehr B51 Konz

Symbolbild Foto: Bernd Settnik/dpa

Nach ersten Ermittlungen geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Transporter, welcher sich in Fahrtrichtung Trier befand, auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden PKW. An beiden Fahrzeugen entstand in der Folge Totalschaden, geschätzt im jeweils unteren fünfstelligen Bereich. Die beiden verletzten Fahrzeugführer wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste der Streckenabschnitt ca. zwei Stunden voll gesperrt werden.



Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Konz unter der Tel.Nr.: 06501-92680 zu melden.



