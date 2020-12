Archivierter Artikel vom 23.09.2020, 13:51 Uhr

Ein 34 jähriger Mann, welcher mit seinem Pkw in Richtung Schweich fuhr, übersah beim Abbiegen nach links einen ihm entgegenkommenden Pkw, welcher von einem 68 jährigen Mann geführt wurde – es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Beide Fahrzeugführer wurden verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. Im Einsatz waren neben der Polizei in Schweich die Berufsfeuerwehr Trier, zwei RTW der FW Trier sowie ein Notarzt des DRK Ehrang. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Schweich (Tel.: 06502-91570) in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schweich

Telefon: 06502-91570

Email: pischweich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pischweich



