Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B 51

Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein PKW-Fahrer die B 51 von Bitburg kommend in Richtung Trier. Der Omnibus befuhr die B 51 in dieselbe Richtung auf der Busspur. Der PKW versuchte über die Busspur seinen PKW zu wenden, um erneut in Richtung Bitburg fahren zu können. Dabei übersah er den Omnibus und es kam zum Zusammenstoß. Durch den Zusammenstoß wurden insgesamt fünf Personen zumindest leichtverletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Die B 51 wurde aufgrund Rettungs- und Bergungsmaßnahmen für ca. 30 Minuten gesperrt.



Im Einsatz waren:



Berufsfeuerwehr Trier



2 Rettungswagen der BFW Trier



1 Notarztwagen



2 Streifen der Polizeiinspektion Trier



