Archivierter Artikel vom 28.10.2020, 21:41 Uhr





In Folge von Unachtsamkeit übersah ein Pkw- Fahrer das vor ihm, in gleiche Richtung von Saarburg nach Trassem fahrende Mofa und fuhr auf dieses auf. Hierbei stürzte die Mofa- Fahrerin und wurde leicht verletzt zur weiteren Abklärung in ein Trierer Krankenhaus verbracht.



Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 EUR.



Im Einsatz waren ein RTW aus Saarburg, ein Notarzt sowie die Polizeiinspektion Saarburg mit zwei Streifenwagen.



Die B 407 war für die Dauer der Unfallaufnahme für 50 Minuten vollgesperrt.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Saarburg

Brückenstraße 10

54439 Saarburg

www.polizei.rlp.de



Ansprechpartner:

PKA J. Schwarz

06581 9155-0

06581 9155-50

pisaarburg@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell